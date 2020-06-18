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На вершине Фудзи нашли мертвым украинского спортсмена — тело пролежало там с февраля

Более чем трехмесячный поиск бегуна с Украины Алексея Борисенко в Японии подошел к концу. Иностранец исчез в феврале.

Как выяснила полиция страны, украинец погиб у самой вершины Фудзиямы, пишет Kyodo.

Гора Фудзи является высочайшей в Японии. Тело неизвестного на ней нашли в мае, но генетическая экспертиза подтвердила, что это останки Борисенко, только сейчас.

Спортсмен прибыл в Страну восходящего солнца, чтобы участвовать в марафоне, однако забег был отменен в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

18 июня, 2020 | Category: Мир, Новости, Украина ﻿
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