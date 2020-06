Сегодня в Печерском суде будет решаться дальнейшая судьба не только Порошенко,но и всей страны Руководство НАТО признало две главные угрозы » Мэттью Макконахи рассказал, как воспитывает детей На прошлой неделе 50-летний Мэттью Макконахи и его 38-летняя жена Камила Алвес отметили восьмую годовщину семейной жизни. Супруги воспитывают троих детей, десятилетнюю Виду, 11-летнего Леви и семилетнего Ливингстона, а еще находят время для заботы о других детях — в 2008 году пара основала благотворительную организацию Just Keep Livin для поддержки старшеклассников, находящихся в группе риска. Об этой работе и о своей семье Мэттью и Камила рассказали в интервью журналу Town & Country.

Я всегда хотел заниматься профилактикой преступлений в подростковой среде. Старшая школа — это последнее место, где подростка можно предостеречь от чего-то плохого и направить на правильный путь, — считает актер. Мэттью Макконахи и Камила Алвес с подопечными организации Just Keep LivinВ интервью Макконахи вспомнил о собственном детстве, о своих родителях, которые дважды разводились и трижды женились друг на друге.

Мои родители, наверное, просто говорили: «С меня довольно! Увидимся через год». Это не было идеальным воспитанием, но я никогда не собирался быть жертвой, — сказал Мэттью. Мэттью Макконахи и Камила Алвес на обложке Town & CountryИнтересно, что у родителей его жены была похожая история отношений.

Мои родители трижды разводились и женились. Я бы назвала их двумя чрезвычайно влюбленными людьми, которые не могли найти общий язык. Теперь все в порядке, — сказала Камила. Говоря о собственной семье, Макконахи признался, что чаще соглашается с детьми, чем с женой.

Судя по хихиканью моей жены, я всегда говорю им «да». По всей вероятности, она права, — добавил Мэттью.

