Место, где жили боги: Раскрыта тайна древнего «города-призрака» Теотиуакан

Загадочный Теотиуакан, которому более двух тысяч лет, может соперничать с такими величайшими городами своего времени, как Рим, Афины и Александрия. Он был сердцем грандиозной империи. Древний заброшенный город обнаружили ацтеки в XIV веке. Они считали, что город построили гиганты, настолько величественным он был. Ацтеки назвали его Теотиуакан — место, где боги коснулись земли. Кто же и когда заложил первый камень и почему на пике своего расцвета он был оставлен всеми своими жителями?

«Город-призрак» Теотиуакан (Teotihuacan) находится всего в пятидесяти километрах от Мехико. Он неоднократно подвергался реконструкции не только в наши дни, но и в древности. Племена ацтеков, уходя с севера, наткнулись на этот заброшенный город и его величие привело их в трепет.



Иначе и не могло быть: потрясающая все основы воображения, Дорога мёртвых, вымощенная вулканическим камнем, длиной в пять километров, шириной в сорок метров, окружена многочисленными святилищами и храмами. Начинается этот проспект у Храма Пернатого змея, идёт мимо Пирамиды Солнца и заканчивается на огромной площади перед Пирамидой Луны. В центре города место, называемое Цитаделью.

Внутренний двор вмещал около 100 тысяч человек. Построено это отлично укреплённое место на случай, если город будет осаждён. Теотиуакан стал для ацтеков религиозным центром и священным городом. Главное здание этого храмового комплекса стало для ацтеков святилищем их божества Кецалькоатль. По их верованием он создал всё сущее, был покровителем земли и плодородия. Все уровни храма, а их шесть, весьма богато украшены искусно высеченными барельефами и скульптурами, изображающими драконов. На вершину пирамиды ведёт лестница, в которой ровно 365 ступеней, как дней в году.

Впервые археологические раскопки в древнем городе провели испанцы ещё в 17 веке. Проект включал в себя и реставрацию Пирамиды Солнца. В следующий раз подобные мероприятия проводились в 20-х годах 20 века Мануэлем Гамио. Позже были раскопки в 40-х и 50-х годах. Тогда учёные уже задавались вопросом, кто же построил Теотиуакан, кто были его первые жители и куда, а главное почему они ушли?

Несмотря на то, что город тщательно исследуется археологами, сведений о нём чрезвычайно мало. По оценкам учёных Теотиуакан населяло от 100 до 200 тысяч жителей. Это огромное количество людей для тех времён и говорит о том, что это был огромный город. Особенно для своего времени.

Это было поселение, где присутствовал очень чётко организованный уклад. Исследователи считают, что правили городом представители многоэтнической знати. Жили они в красивых просторных двухэтажных домах. Стены домов роскошно украшены прекрасно сохранившимися фресками. Город был идеально распланирован, с правильной сетью улиц, пересекающихся с главным проспектом под прямым углом.

Название центральному проспекту дали ацтеки. Они посчитали постройки вдоль Дороги мёртвых жертвенными алтарями. На самом деле это были просто жилые дома местных жителей, как впоследствии выяснили учёные. Глинобитные строения, где жили незнатные горожане были расположены близко друг к другу. Они образовывали собой кварталы с узкими улицами. Это были одноэтажные здания с плоскими крышами и единственным источником света и воздуха в них служили двери. Внешняя часть строения служила преградой от городского уличного шума. Днём в доме было прохладно, а ночью тепло. Во дворике каждого дома был свой алтарь, что говорит о чрезвычайной религиозности жителей города.

Все основные здания построены не просто из каких-то булыжников, а из гладко обтёсанных, идеально прямоугольных камней. Современные исследователи до сих пор задаются вопросом о том, на каком же недостижимо высоком уровне были тогдашние технологии. Сейчас кажется нереальным произвести подобные кирпичи при наличии инструментов того периода. На камнях нет следов даже от молотка и зубила. Некоторый учёные считают, что это были какие-то пилы, возможно алмазные. Чтобы такие здания, а строились они все в одно и то же время, необходимо колоссальное количество строительных материалов и труд не одной тысячи людей. Всё это говорит о том насколько это древнее загадочное государство было могущественным и богатым.

Кроме ремесленных технологий древние строители обладали очень глубокими знаниями в области астрономии и математики. Пирамида Солнца по мнению учёных возведена при помощи расчётов с участием числа «Пи». В голове не укладывается, но это так. Эта пирамида третья в мире по своей величине, она чуть-чуть уступает своими размерами пирамиде Хеопса. Построена она была примерно в 150 году нашей эры. Здание являлось пятиярусным с предположительно деревянным храмом на вершине. Каков был его вид и предназначение, пока для учёных загадка.

Исследователи обнаружили, что под храмом пещеру, шириной 100 метров, а глубиной около шести. Сначала учёные решили, что у пещеры естественное происхождение, но дальнейшее её изучение эту теорию опровергло. Она была искусственно создана человеческими руками и возможно служила гробницей для правителей города. Своё название строение получило от ацтеков, которые обнаружили, что чётко два раза в год — 29 апреля и 12 августа, находясь в своём зените, солнце зависает прямо над его вершиной. С вершины этого монументального сооружения открывается потрясающий вид на весь величественный древний город.

Второе по своим размерам здание в Теотиуакане — это Пирамида Луны. На площади перед этим храмом десять других, поменьше. Тут, вероятно, местные жрецы проводили религиозные собрания, шествия, церемонии. На первый взгляд может показаться, что оба храма, Луны и Солнца — одинаковые. Это далеко не так, чисто визуальный эффект.

Внутри здания археологи обнаружили останки двенадцати человеческих тел. У всех людей были связаны руки за их спинами. Десять тел были обезглавлены и оставлены в беспорядке посередине погребального зала. По одной из версий — это были враги жителей города. Двое оставшихся очень богато одеты, с дорогими украшениями и были посажены аккуратно. На них были различные знаки, говорящие об их высоком положении в обществе, местная элита.

Археологи обнаружили в 2003 году под храмом Пернатого змея глубокий длинный подземный туннель, который ведёт к Пирамиде Солнца. Там при раскопках нашли различные предметы культа в огромном количестве и драгоценности. Археологические раскопки ещё идут. Цель учёных: обнаружить место захоронения правителей Теотиуакана.

Многие века этот древний город был солнцем, вокруг которого вращалась вся жизнь в империи. Однажды жители по невыясненным до сих пор причинам, покинули его. Теотиуакану были подчинены почти все окружающие его нации. В промежутке 7-8 веков город подвергся разрушению. Гробницы его разграбили, а роскошные скульптуры разрушили. До сих пор учёные спорят, что послужило тому причиной: нашествие неведомых захватчиков, некий природный катаклизм или эпидемия. Отсутствие многочисленных человеческих останков позволяет выдвинуть предположение о том, что жители просто покинули город и ушли. Главными вопросами являются: почему, а главное куда они ушли?

Теотиуакан пустовал почти семь веков, пока его не нашли ацтеки и не стали в нём жить. В 16 веке, после нашествия испанских конкистадоров, город забросили вновь. Город выглядит величественно, но представляет собой лишь тень своей прежней красоты и могущества.

Фото: wikipedia