Лукашенко взял под контроль белорусский банк «Газпрома»

Состав временной администрации из восьми человек сформирован в ОАО «Белгазпромбанк». Информация об этом размещена в четверг на сайте банка, в котором с 15 июня по решению Национального банка Белоруссии введена временная администрация.

«Решение принято на основании постановления правления Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении инструкции о порядке деятельности временной администрации по управлению банком и небанковской кредитно-финансовой организацией», — говорится в сообщении.

Руководит временной администрацией экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, которая будет курировать в первую очередь систему риск-менеджмента, внутренний аудит, информационную политику, кадры.

Согласно опубликованному списку, в состав временной администрации, помимо Ермаковой, вошли Галина Тарасова (юридические вопросы, корпоративное управление банком и др.), Дмитрий Дудик (казначейство, расчеты, в том числе финансовые институты Белоруссии), Анна Бабицкая (международные расчеты), Юрий Деликатный (финансовый мониторинг), Валерий Симонов (розничные услуги, эквайринг, процессинг, платежные системы розничного бизнеса), Александр Русакомский (корпоративный бизнес), Наталья Поясок (система риск-менеджмента).

11 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который участвует в избирательной кампании и претендует на пост президента, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. Также он заявил, что обыски и задержания в Белгазпромбанке — это «рейдерский захват со стороны белорусского государства». Газпромбанк и «Газпром», являющиеся акционерами ОАО «Белгазпромбанк» с долей в 49,818% каждый, 12 июня заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.