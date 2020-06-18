Когда выйдет «Довод» Кристофера Нолана — Голливул в сомнении

Самый ожидаемый триллер этого года должен был выйти на экраны в середине июля. Но ситуация с коронавирусом поставила релиз под сомнение.

На днях студия Warner определилась с новой датой не только для «Довода», но и для нескольких других проектов. Как пишет Variety, новый фильм Нолана попадет в кинотеатры не 17 июля, как было запланировано, а 31-го, то есть на две недели позже.

Также не выйдет 14 августа сиквел «Чудо-женщины». Теперь его релиз намечен на 2 октября. С 9 октября 2020 на 2021 год переехали «Ведьмы» Роберта Земекиса. С 20 ноября 2020 на 21 мая 2021 — блокбастер «Годзилла против Конга». Не выйдет в конце 2020-го и полнометражный «Том и Джерри», его студия перенесла на 5 марта 2021.