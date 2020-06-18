Китайская экономика рухнула из-за пандемии

Объем промышленного производства в Китае опустился до самых низких показателей с января 1990 года. Быстро распространяющийся коронавирус и строгие меры по его сдерживанию подорвали вторую по величине экономику мира даже серьезнее, чем ожидалось.

Объем промышленного производства в Китае сократился самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, поскольку быстро распространяющийся коронавирус и строгие меры сдерживания серьезно подорвали вторую по величине экономику мира, показали данные в понедельник.

Инвестиции и розничные продажи также резко упали. Эпидемия коронавируса могла сократить экономический рост Китая вдвое в первом квартале.

Объем промышленного производства упал на 13,5% в январе-феврале по сравнению с тем же периодом годом ранее, что является самым низким показателем с января 1990 года.

На прошлой неделе китайские власти заявили, что пик эпидемии в стране уже прошел, но аналитики предупреждают, что пройдут месяцы, прежде чем экономика страны вернется к нормальной жизни и много будет зависеть от того, насколько успешно ее будут преодолевать в других странах. Пока быстрое распространение вируса по всему миру вызывает страх начала глобальной рецессией, которая ослабит спрос и на китайские товары.