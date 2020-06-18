Киркоров ответил на угрозы со стороны уральских десантников

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на сообщения о том, что ему поступают угрозы от десантников за пародийное видео, на котором он предстал в образе бойца ВДВ.

По словам Киркорова, он просто выполнял свою работу. «Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!» — сказал Киркоров в интервью.

Он добавил, что лично не слышал угроз, так как продолжает находиться в режиме самоизоляции и полностью занят своей семьей.

Ранее бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов назвал ролик с участием Киркорова отвратительным и посоветовал артисту удалить его «для своего же блага». Глава региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко отметил, что в ролике Киркоров оскорбил два главных символа десантников — тельняшку и берет, и пообещал артисту «теплый прием» во время его следующего визита в Екатеринбург.