Как проходили поиски группы Дятлова. Рассказывают очевидцы

Немногие знают, что в зимние каникулы 1959 года в один день — 23 января — в лыжные категорийные путешествия отправились несколько групп студентов четвертого и пятого курсов Уральского политехнического института.

В поход второй категории сложности по Южному Уралу группу из восьми человек повел четверокурсник метфака Михаил Шаравин. На маршрут третьей, высшей, категории сложности по Приполярному Уралу отправилась группа студентов четвертого курса УПИ под руководством Сергея Согрина. На подобные же маршруты третьей категории сложности по Северному Уралу в одном вагоне одновременно отправились группы Юрия Блинова и Игоря Дятлова. Несколько групп совершали свои походы по классическим маршрутам Среднего Урала.

Практически весь Урал в ту зиму 1959 года оказался охваченным сетью лыжных спортивных маршрутов турсекции спортклуба УПИ, и это было большим достижением студенческого самодеятельного туризма. Особенно привлекательными казались маршруты по Приполярному Уралу, где предусматривались три зимних первопроходческих восхождения на вершины гор Сабля, Неройка и Тельпосиз, а также маршрут группы Игоря Дятлова с восхождением на загадочную вершину горы Отортен, венчающей Поясовый гребень Северного Урала.

Группа Дятлова являлась одной из самых сильных и опытных спортивных групп турсекции УПИ, и руководитель ее пользовался большим уважением не только в своей команде пятикурсников и четверокурсников, но и среди туристов городской туристской секции. Пройдя необходимые контроль и проверки маршрутных книжек и паспортов участников в администрации поселка-поселения Вижай, группы Юрия Блинова и Игоря Дятлова поспешили на свои маршруты. Первая команда выходила на главный гребень Поясового Камня и направлялась к хребту Молебный Камень. Вторая команда, подъехав сначала на попутной машине до поселка 41-й и отправив рюкзаки с попутной лошадиной подводой до поселка 2-й Северный, по существу, уже начала свой лыжный марафон от предыдущего поселка, но уже не в полном составе. На самом старте заболел и сошел с маршрута Юра Юдин, студент четвертого курса экономфака УПИ, имевший солидный опыт пеших и лыжных путешествий по Уралу, Восточным Саянам, Алтаю. От поселка 2-й Северный группа Игоря Дятлова начала торить лыжню по глубоким снегам с участками наледей сначала по льду реки Лозьвы, потом ее правому притоку Ауспии и через пять дней оказалась в истоках Ауспии у подножия горы Холатчахль. Здесь 2 февраля 1959 года и прервался след группы Игоря Дятлова, которая к контрольному сроку не вышла в конечный пункт своего маршрута — поселок Вижай. Между тем остальные группы начали возвращаться в Свердловск со своих маршрутов.

Контрольный срок возвращения группы в поселок Вижай истек 12 февраля, а в Свердловске ребят ожидали увидеть к 14-15 февраля. Первыми тревогу подняли родители Л. Дубининой и Р. Слободина. 17 февраля забеспокоилась Римма Сергеевна Колеватова — сестра Саши. Начались тревожные звонки: в спортклуб, в ректорат, в горком партии…

И начались поиски. Первым 19 февраля был отправлен в город Ивдель для организации поисково-спасательных работ начальник учебной части военной кафедры УПИ полковник Г.С. Ортюков.

21 февраля специальным рейсом на самолете АН-2 вылетели в Ивдель и начали облет района путешествия по маршруту пропавшей группы председатель спортклуба Лев Семенович Гордо и член бюро турсекции Юрий Блинов. 22 февраля организованный при профкоме УПИ штаб спасательных работ сформировал первые поисковые отряды из туристов и альпинистов. Один из таких отрядов возглавляет третьекурсник Борис Слобцов, другой — студент четвертого курса Олег Гребенник, третий — опытной турист выпускник УПИ Моисей Аксельрод.

Областные власти мобилизуют и военных: сначала забрасывают группу капитана А.А. Чернышева, а впоследствии группу оперативных работников с розыскными собаками под руководством старшего лейтенанта Моисеева. Позже были подключены и другие военные: курсанты школы сержантов Ивдельлага под руководством старшего лейтенанта Потапова и группа саперов во главе с подполковником Шестопаловым. Из геологоразведочной партии был командирован на поиски радист Егор Неволин, его сопровождали два охотника-оленевода манси — Степан и Николай Куриковы. Еще двое других охотников манси прибыли на оленях из Суеватпауля.

Из Москвы для экспертной оценки ситуации направляются в Ивдель опытные туристы: Бардин, Баскин, Шулешко и прикомандированные к ним из Свердловска Королев и Согрин. Для оперативного руководства поисковыми отрядами непосредственно в горах назначается опытный и авторитетный мастер спорта по туризму Е.П. Масленников.

На поиски пропавших студентов подключают военную кафедру УПИ во главе с начальником учебной части полковником Г.С. Ортюковым. На него была возложена задача координации действий всех отрядов гражданских и военных, управления полетами самолетов и вертолетов гражданской и военной авиации, поддержания связи с Е.П. Масленниковым, местными и областными властями, руководством института. Формированием и подготовкой студенческих групп к поискам занимался заведующий кафедрой физвоспитания A.M. Вишневский. К нему-то и обращались туристы с просьбой направить их группы на поиски друзей. Ответ был прост: будьте готовы, придет и ваш черед… Сам A.M. Вишневский вскоре был откомандирован в город Ивдель, где в двухэтажной гостинице разместился штаб поисково-спасательных работ.

26 февраля 1959 года группа студентов УПИ, возглавляемая Борисом Слобцовым, вышла на след группы Игоря Дятлова. Вместе с проводником манси Степаном Куриковым Б. Слобцов и М. Шаравин, следуя по заявленной нитке маршрута, обнаружили лыжный след, ведущий из долины реки Ауспии к перевалу между вершиной восточного отрога с высотной отметкой 880 метров и горой Холатчахль с высотной отметкой 1079 метров, находящейся на главном гребне Поясового Камня. На границе леса лыжный след скрылся. Поднявшись на перевал, поисковики начали траверсировать склон горы Холатчахль в направлении к вершине г. Отортен.

Михаил Шаравин первым заметил на заснеженном склоне горы Холатчахль (1079 м) темный угол почти занесенной снегом палатки с торчащей стойкой. В палатке обнаружили телогрейки, лыжные ботинки, одеяла, фотоаппараты, фляжку со спиртом, рюкзаки, часть продуктов и другие вещи. Под днищем палатки — лыжи, уложенные перпендикулярно длинной оси палатки и гладкой скользящей поверхностью, обращенной кверху.

Далее текст из записок очевидцев:»Палатка располагалась на пологой части восточного склона горы Холатчахль в 300 метрах от вершины и установлена была на заранее подготовленной заглубленной площадке, защищенной от западных ветров стенкой из снежных брусков и насыпанного снега.

Один торец палатки был ориентирован на юго-восток к перевалу в долину Ауспии, другой — на северо-запад в долину Лозьвы. Людей в палатке не оказалось, но вниз в долину Лозьвы уходили следы. Они начинались от торца и продольного разреза в боковой стенке палатки и шли параллельно, то расходясь, то сужаясь. Следов насчитывалось местами восемь, а местами девять пар. И спускались они вниз как будто двумя шеренгами то сближаясь, то расходясь, а длина шага составляла около метра. Среди них были следы разутых ног, но в носках, некоторые отпечатки оставили валенки, местами был различим отечаток каблука лыжного ботинка. При этом следы столбиками возвышались над продуваемой ветрами поверхностью склона. Спускаясь вдоль следов, ведущих от палатки по направлению к заметно возвышающемуся на склонах отрога разлапистому кедру, мы сначала потеряли, а через некоторое расстояние вновь обнаружили следы, которые появились уже в березовом подлеске и вели вниз вдоль ведущего к Лозьве оврага. И снова тщательно проглядывая местность, Михаил заметил вблизи кедра темный предмет. Перед кедром была ровная площадка, а на ней остатки костра, вблизи в 2-3 метрах обнаружили замершего Юру Дорошенко, раздетого, с обожженными руками, а несколько в стороне Юру Кривонищенко в подобном же состоянии.

Удрученные увиденным, с рухнувшей на благополучный исход надеждой, мы вернулись к своей палатке в долине реки Ауспии. По рации в Ивдель ушла информация о трагических находках. Штаб предписал всем группам поисковиков сосредоточиться в лагере на берегу реки Ауспия и приступить к поискам остальных «дятловцев».»