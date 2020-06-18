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Германия обвинила Россию в заказе убийства чеченского полевого командира

Германия обвинила российские власти в заказе убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был убит в центральном парке Берлина в августе 2019 года.

Федеральная прокуратура заявила, что его убийство было совершено по распоряжению «государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации».

Исполнителем убийства следователи называют гражданина России по имени Вадим К.

Россия ранее заявляла, что любые обвинения в причастности к убийству Хангошвили являются абсолютно беспочвенными.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что посол России был вызван в ведомство. Он отметил, что правительство страны оставляет за собой право на дальнейшие действия.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, у которого было грузинское гражданство, был убит в Берлине 23 августа 2019 года в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен.

Вскоре был задержан предполагаемый убийца.

18 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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