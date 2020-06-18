Беларусь найдет альтернативных поставщиков газа

Беларусь сможет найти альтернативные каналы поставок природного газа, поскольку за доступ на белорусский рынок наблюдается серьезная конкуренция. Как сообщило агентство БелТА, президент Лукашенко заявил об этом в ходе поездки в Гродно, сообщает Финанс.ру.

«Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу, цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ, и альтернатива есть, можно ее найти», — сказал он.



Минск неоднократно предлагал Москве снизить цену на газ до уровня Смоленской области. По мнению Лукашенко, текущие условия поставок российского топлива несправедливы, поскольку Минск платит по контракту на 2020 год $127 за тыс. куб. м, а Германия в мае покупала газ по $70 за тыс. куб м.

Газовый спор РФ и Беларуси вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва, в свою очередь, забалтывает тему несуществующей задолженностью якобы за прошлые поставки.