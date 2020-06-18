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Анджелина Джоли показала, как выглядит дома

Анджелина Джоли в последние несколько лет крайне редко появляется на публике и радует поклонников светскими выходами. Более того, Анджелина — одна из немногих звезд, кто не ведет свои страницы в соцсетях. Поэтому фанатами сложно следить за жизнью любимой актрисы. Однако на днях знаменитость устроила настоящий сюрприз.

Так, 11-летний сын Джоли Нокс сделал несколько фотографий своей звездной мамы в домашней обстановке. Фото опубликовал на своей странице в Instagram британский Harper’s Bazaar. На одном из кадров Анджелина сидит в длинном светлом платье на крыльце своего дома. На другом снимке актриса сфотографирована вблизи.

18 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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