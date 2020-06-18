Американские сланцевые компании готовятся разморозить тысячи скважин, остановленных весной на фоне обвала нефтяных котировок.До конца июня добыча нефти в США может вырасти на полмиллиона баррелей в сутки, прогнозирует Primary Vision, анализирующая фрэкинговую активность на месторождениях.

Норвежская Rystad Energy подтверждает прогноз, хотя и дает оценку чуть скромнее: 400 тысяч баррелей ежедневной добычи вернется на рынок в июне-августе.

С начала года добыча нефти в США рухнула на 2,5 млн баррелей в сутки — больше, чем в любой из стран ОПЕК+, подписавших соглашение об ограничении производства. Число буровых на сланцевых месторождениях упало более чем втрое: из семи сотен установок, работавших в январе, на середину июня осталось 199.

На минувшей неделе объемы добычи просели еще на 600 тысяч баррелей в сутки, до 10,5 млн баррелей в день — минимума с марта 2018 года, сообщило в четверг управление энергетической информации Минэнерго США. Из потерянного объема, впрочем, три четверти связано с временной остановкой месторождений и платформ из-за тропического шторма Кристобаль, бушевавшего в Мексиканском заливе.

Непосредственно сланцевая добыча на начало июня составляла 7,7 млн баррелей в день — на 300 тысяч меньше, чем в мае, и на 1,5 млн ниже показателей января, оценивает EIA.

Но с ценами, которые подбираются к отметке 40 за баррель легкой нефти WTI, сланцевые компании возвращаются к бурению, причем не только на техасских месторождениях с низкой себестоимостью, но и в более дорогих бассейнах Оклахомы и Дакоты, рассказали Reuters представители отрасли.

«Если цены останутся там, где они сейчас, и не упадут ниже 30 долларов, не ждите от нас существенных сокращений в третьем квартале и далее», — заявил гендиректор Devon Energy Corp Дэвид Хэгер на конференции, организованной JP Morgan. «Мы в процессе того, чтобы вернуть все», — добавил он.

«Мы смогли быстро закрыть тысячи скважин с минимальными затратами и в минимальное время. Но точно также быстро и дешево мы сможем их перезапустить», — заверил в свою очередь Лойд Хелмс, глава EOG Resources Inc, одной из крупнейших независимых нефтяных компаний в США.

Нефтетрейдеры уже готовятся к новому предложению. Цены на физическом рынке в Техасе, сердце Пермского сланцевого бассейна, упали ниже фьючерсных по контрактам на июль. Нефть из бассейна Баккен стоит дешевле WTI, и разрыв — рекордный за 4 месяца.

«Некоторые большие парни, с которыми мы работаем, начинают запускать все заново», — говорит Джошуа Уэйд, нефтяной трейдер из Оклахомы, который работает с производителями по транспортировке и лизингу физических баррелей.

Американская нефть может хлынуть на рынок, который еще не выздоровел от коронавируса, отправившего цены к немыслимым минус 40 долларов за баррель. В опубликованном в среду, 17 июня, докладе ОПЕК не увидела причин повышать прогноз спроса на «черное золото»: по оценке картеля, в этом году он упадет на 9,1 млн баррелей в сутки.

За апрель общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 107,7 млн баррелей, составив 3,069 млрд баррелей. «Это на 184 млн баррелей выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 140,6 млн баррелей превышает средний показатель за последние 5 лет», — говорится в докладе ОПЕК.