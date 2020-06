Янукович может вернуть 1,5 миллиарда конфискованных долларов

Стало известно о решении Касационного уголовного суда в составе Верховного Суда относительно дела о пересмотре решения о конфискованных деньгах бывшего президента Виктора Януковича. Речь идет о конфискованных 1,5 миллиарда долларов компаний, которые были связаны с президентом, бежавшим из Украины. Об этом информирует пресс-служба Верховного суда.

В частности, суд отменил решение суда Донецкой области относительно отказа рассмотреть апелляцию и решил назначить новое рассмотрение.

В сообщении говорится: «16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited, которые оспаривали постановление Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. КУС ВС отменил определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции».

Также известно, что полный текст постановления будет объявлен двадцать второго июня.