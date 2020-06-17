На Луне построят линию связи Американские ученые нашли, что убило динозавров » Vavada — реальное зеркало сайта Vavada – игровой зал, который стремительно ворвался в мир гемблинга. Он открылся в 2017 году, тогда же получил лицензию Кюрасао. Сегодня сайт https://megacasinocash.com открыт для каждого. Главное условие пребывания здесь – совершеннолетний возраст. Игровой софт не требует предварительной установки.

Доступ к нему осуществляется через браузеры, приложение. Посетителям предоставляют возможность играть бесплатно. Для этих целей на сайте функционирует демонстрационная платформа. Ознакомьтесь с играми-онлайн, не рискуя собственными деньгами. Для перехода к денежным ставкам достаточно пройти регистрацию.

Обзора казино Vavada

Разработчики постарались учесть пожелания гемблеров. Сайт выполнен в легкой форме. При этом, оформление дарит ощущение пребывания в игровом видеосалоне. Тут с главной страницы посетителей встречают лучшие азартные игры. Они являются лицензионными, подлинными. Среди достоинств казино-онлайн Vavada стоит отметить:

• Большой выбор игровых аппаратов. Партнерами сайта являются провайдеры Thunderkick, EGT, Quickspin, Betsoft и другие крупные студии-разработчики.

• Поддержка бонусами. Новичкам, которые регистрируются на сайте впервые, положено удвоение первого депозита. Максимальная награда при этом $500.

• Оперативный вывод выигрышей. Заработанное на сайте казино игроки смогут получить в течение 3-х суток максимум. Но обычно транзакции совершаются за 15м.

• Игровой интерфейс, как и служба поддержки, полностью на русском языке. Посетители из России и стран СНГ смогут чувствовать себя комфортно на сайте.

• Регулярно проводятся промо-акции и прочие интересные события. Каждый зарегистрированный участник может принять здесь участие и заработать подарки.

Познакомьтесь с клубом с помощью демо-режима. Даже регистрироваться не придется, чтобы сыграть на некоторых автоматах. Когда решитесь на денежные ставки пройдите регистрацию. Не спешите сразу переходить к ставкам. Для начала рекомендуется ознакомиться с условиями, промо-акциями и пр.

Зеркало против блокировок

Как и другие сайты казино, Vavada подвергается блокировкам. «Роскомнадзор» перекрывает доступ к любому игорному контенту в Интернете. Решением проблемы станет использование зеркала. У Vavada есть клон, который подключен к официальному серверу. Для игры нужно лишь использовать специальную ссылку. Регистрироваться заново не нужно.

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