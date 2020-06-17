В Украине планируют ввести новый налог для пользователей интернета

В Украине в 2020 году почти на 5% могут подорожать смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и даже офисная бумага. После принятия закона об управлении имущественными правами правообладателей и решения Минэкономики начнет работать сбор за частное копирование.

Логика сбора предусматривает, что каждый владелец смартфона или телевизора загружает на устройство музыку, фильмы и электронные книги и бесплатно их использует. Из-за этого страдают авторы контента.

Для предоставления правообладателям вознаграждения импортеры техники должны включить в стоимость товара сбор за частное копирование и выплачивать его организации коллективного управления (ОКУ), а она будет выплачивать вознаграждение авторам.

Для начала импортеры должны согласовать с ОКУ размер сбора по каждому виду техники. Переговоры по этому поводу начались в апреле 2020 года, но результатов до сих пор нет через кардинальные противоречия между участниками.

Импортеров представляет Европейская бизнес-ассоциация, которая считает предложенные тарифы пережитком прошлого. ЕБА убеждена, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники.