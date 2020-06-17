В Симферополе выразили свое отношение к поправкам в Конституцию поправкой на рекламном плакате

В Симферопольском районе на российских плакатах о голосовании в аннексированном Крыму по поправкам в Конституцию России появились надписи «бред» и «позор». Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Правильная реакция крымских татар и этнических украинцев полуострова на призывы российских оккупантов принять участие в незаконном голосовании, что готовится Москвой к проведению во временно оккупированном Крыму», – прокомментировал появление надписей Чубаров.

В России и аннексированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.