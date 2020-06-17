В Канаде признают, что Зеленский работает против Украины

В Канаде признают, что Зеленский работает против Украины и его политика по репрессиям против оппозиции полностью играет на руку Путину и Кремлю. Такие действия серьезно ослабляют поддержку Украины против российской1 агрессии среди западных партнеров. А сам Зеленский и его окружение могут попасть под санкции.

Политические преследования против пятого президента Петра Порошенко и выборочное правосудие со стороны администрации Зеленского создают кризис для друзей Украины.

Об этом пишет в Твиттере известный канадский журналист и блогер Майкл МакКейн.

Он отмечает, что международным партнерам придется вводить санкции против Офиса Зеленского, при этом поддерживая борьбу Украины против российской агрессии.

«Если президент Зеленский арестует бывшего президента Порошенко, друзья Украина попадут в кризис. Нам придется найти способ наказания администрации Зеленского за выборочное преследование, поддерживая украинский в их постоянной борьбе против российской агрессии», — пишет Маккейн.