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В Дубае построят «собственную мини-Европу»

Дубай продолжает активно застраиваться. Теперь туристов будут удивлять не огромными небоскребами или рукотворными песчаными пляжами. В планах местного правительства — строительство «собственной Европы». Располагаться она будет на 6 небольших островах. Несмотря на коронавирус, открытие первых из них запланировано уже в конце 2020 года. А общая стоимость проекта составила более 5 миллиардов долларов.
В Дубае построят «собственную Европу»

Плавающие виллы

В Дубае построят «собственную Европу»
Отдельный остров не станет олицетворением какой-либо страны. Его изюминка — виллы с номерами, расположенными под водой. При этом стены и полы частично сделаны из прозрачного стекла, так что гости могут наблюдать за обитателями подводного мира из окон своей ванны или джакузи. Остров располагается прямо у кораллового рифа, так что вид точно будет незабываемым.

Остров Германия

В Дубае построят «собственную Европу»
Этот остров построен в форме подковы, в центре которой располагается лазурно-голубая лагуна. Он ориентирован на семейный туризм. Его гости смогут прогуляться по тропическому саду или отдохнуть на песчаном пляже. На острове будут проводить традиционные немецкие карнавалы, рождественские ярмарки и знаменитый «Октоберфест».

Остров Швеция

В Дубае построят «собственную Европу»
Создатели этого острова были вдохновлены кораблями скандинавских викингов. На его территории построено несколько роскошных дворцов со стеклянными крышами. Их общая стоимость — 27 миллионов долларов. В ресторанах дворцов будут подавать блюда шведской кухни, в том числе фрикадельки и знаменитую кислую сельдь.

Молодежный остров

В Дубае построят «собственную Европу»
Это уникальный рукотворный остров, построенный в форме сердца. На его оформление дизайнеров вдохновили Мальдивы. Со всех сторон его окружают плавучие виллы. Каждая из них будет стоит около 5 миллионов долларов.

Плавучая Венеция

В Дубае построят «собственную Европу»
Миниатюрная рукотворная Венеция будет занимать отдельный остров. Это первый в мире подводный курорт с ресторанами и отелями, расположенными под водой. Все они будут иметь стеклянные стены и полы, чтобы гости могли полюбоваться на коралловые рифы. Остров будут прорезать и миниатюрные каналы, на которых можно будет покататься на гондолах. На Венеции планируется проводить местный карнавал и оперные спектакли.

Остров Швейцария

В Дубае построят «собственную Европу»
На этом острове будут построены отдельные виллы с видом на безграничное море. У каждой из них будет свой бассейн и выход к пляжу. Все виллы будут построены из дерева, камня и стекла. Огромная лагуна в центре острова будет напоминать о швейцарских озерах.

Сердце Европы

В Дубае построят «собственную Европу»
Это главный остров всего рукотворного архипелага. Здесь планируется открыть 4 бутик-отеля — Монако, Ницца, Канны и Сан-Тропе. В Дубае построят «собственную Европу»
В них будут размещаться люксы с панорамным видом на море. В одноименном отеле построят точную копию знаменитой пристани для яхт в Монако.

Отель Портофино

В Дубае построят «собственную Европу»
На отдельном острове будет располагаться роскошный отель, названный в честь курорта Портофино. Здесь планируется построить отдельную пристань для яхт, бассейн олимпийских размеров и 514 аквариумов. Атмосфера на территории отеля будет максимально приближена к итальянскому духу настоящего Портофино. Остров украсят терракотовыми зданиями.
Номера отеля будут оформлены в итальянском стиле. На фасаде главного здания разместят огромный висячий сад с 31 тысячей растений. На курорте планируется построить снежную игровую зону, где все желающие в любое время году будут лепить снеговиков.

17 июня, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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