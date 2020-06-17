В Дубае построят «собственную мини-Европу»

Дубай продолжает активно застраиваться. Теперь туристов будут удивлять не огромными небоскребами или рукотворными песчаными пляжами. В планах местного правительства — строительство «собственной Европы». Располагаться она будет на 6 небольших островах. Несмотря на коронавирус, открытие первых из них запланировано уже в конце 2020 года. А общая стоимость проекта составила более 5 миллиардов долларов.



Плавающие виллы



Отдельный остров не станет олицетворением какой-либо страны. Его изюминка — виллы с номерами, расположенными под водой. При этом стены и полы частично сделаны из прозрачного стекла, так что гости могут наблюдать за обитателями подводного мира из окон своей ванны или джакузи. Остров располагается прямо у кораллового рифа, так что вид точно будет незабываемым.

Остров Германия



Этот остров построен в форме подковы, в центре которой располагается лазурно-голубая лагуна. Он ориентирован на семейный туризм. Его гости смогут прогуляться по тропическому саду или отдохнуть на песчаном пляже. На острове будут проводить традиционные немецкие карнавалы, рождественские ярмарки и знаменитый «Октоберфест».

Остров Швеция



Создатели этого острова были вдохновлены кораблями скандинавских викингов. На его территории построено несколько роскошных дворцов со стеклянными крышами. Их общая стоимость — 27 миллионов долларов. В ресторанах дворцов будут подавать блюда шведской кухни, в том числе фрикадельки и знаменитую кислую сельдь.

Молодежный остров



Это уникальный рукотворный остров, построенный в форме сердца. На его оформление дизайнеров вдохновили Мальдивы. Со всех сторон его окружают плавучие виллы. Каждая из них будет стоит около 5 миллионов долларов.

Плавучая Венеция



Миниатюрная рукотворная Венеция будет занимать отдельный остров. Это первый в мире подводный курорт с ресторанами и отелями, расположенными под водой. Все они будут иметь стеклянные стены и полы, чтобы гости могли полюбоваться на коралловые рифы. Остров будут прорезать и миниатюрные каналы, на которых можно будет покататься на гондолах. На Венеции планируется проводить местный карнавал и оперные спектакли.

Остров Швейцария



На этом острове будут построены отдельные виллы с видом на безграничное море. У каждой из них будет свой бассейн и выход к пляжу. Все виллы будут построены из дерева, камня и стекла. Огромная лагуна в центре острова будет напоминать о швейцарских озерах.

Сердце Европы



Это главный остров всего рукотворного архипелага. Здесь планируется открыть 4 бутик-отеля — Монако, Ницца, Канны и Сан-Тропе.

В них будут размещаться люксы с панорамным видом на море. В одноименном отеле построят точную копию знаменитой пристани для яхт в Монако.

Отель Портофино



На отдельном острове будет располагаться роскошный отель, названный в честь курорта Портофино. Здесь планируется построить отдельную пристань для яхт, бассейн олимпийских размеров и 514 аквариумов. Атмосфера на территории отеля будет максимально приближена к итальянскому духу настоящего Портофино. Остров украсят терракотовыми зданиями.

Номера отеля будут оформлены в итальянском стиле. На фасаде главного здания разместят огромный висячий сад с 31 тысячей растений. На курорте планируется построить снежную игровую зону, где все желающие в любое время году будут лепить снеговиков.