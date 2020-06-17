Ушел из жизни актер Валерий Серегин

На 65-м году ушел из жизни советский и российский актер Валерий Серегин. Об этом сообщили в Пермском ТЮЗе, где многие годы служил заслуженный артист.

«На 65 году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист РФ Валерий Серегин. Валерий Николаевич на долгие годы стал тем, кто определял саму суть живой и искренней актерской игры на сцене театра.Снискав зрительскую любовь и признание профессионального сообщества, он стал тем, чье имя всегда звучало, как один из синонимов театрального искусства Перми. Все мы сегодня обеднели, лишившись прекрасного юмора и нескончаемой энергии большого артиста», — сказано в сообщении.

Валерий Николаевич Серёгин родился в 1955 году. С 1980 года — актёр Пермского ТЮЗа.

Снимался в кино. Появился в лентах «Взбунтуйте город, граф!» (Степаныч), «Оранжевый джаз» (Володя), «Золотой полоз» (Осип), «Реальные пацаны» (дядя Толя) и др.