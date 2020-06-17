У российского бизнеса падение продаж до 95-97%

Оборот в сегменте непродовольственной торговли за время выходных дней сократился в некоторых отраслях практически до 95%, восстановление спроса в этой сфере на России будет проходить достаточно медленно. Об этом заявили ТАСС опрошенные эксперты и предприниматели.

Падение оборота

В разных колониях Москвы в непродовольственной торговле ограничения привели к значительному падению оборота. Так, министр экономики Омской области Негодуйко рассказала ТАСС, что только в апреле в сибирском регионе, где ограничительные меры стали смягчать с начала июня, в непродовольственном секторе товарооборот снизился на 30%.

«По покупателю чувствуется, что средний чек снижается. Есть много людей, которые отказались от покупок, а те, кто не отказался, пытаются сэкономить», — рассказал Петров, руководитель отдела продаж салона «Детская мебель» в Екатеринбурге, где к первому этапу снятия ограничений приступили только 8 июня.



Частично спад удалось компенсировать за счет онлайн-продаж, но и с ними оборот обвалился на 20%, отмечает он.

В Калининградской области, где первые торговые точки начали работать еще в конце апреля, по словам смотрящего Алиханова, «сжатие спроса» в некоторых сферах достигло 95-97%.

Основатель фабрики по пошиву женской одежды «Ангелика» в Новосибирске Кабышев рассказал, что они продавали одежду оптом — другим магазинам, и в пандемию оборот их предприятия упал в семь раз. Некоторые клиенты, по его словам, обанкротились. Пришлось срочно перестраиваться — они переделали офис компании в свой небольшой магазин.

Онлайн — не для всех

Не все товары можно продавать в сети.

«Мы пытались адаптироваться к онлайн-продажам, но золото — это такой товар, который нужно посмотреть и потрогать», — рассказал ТАСС директор астраханского магазина ювелирных украшений «Грань» Василенко. По его словам, за время пандемии выросла цена на лом золота, астраханские ювелиры также лишились покупателей из Казахстана, которые ранее могли приобрести украшения сразу на 100-150 тыс. рублей.

Президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент НП «Опора» Максимов считает, что часть россиян не привыкла покупать онлайн, и пандемия эту привычку не выработала.

«Те предприятия, которые через интернет не работали, вряд ли смогли наладить это за два месяца. Но что-то надо мерить, посмотреть своими глазами. Это никакой онлайн не заменит», — сказал он ТАСС.

Говоря о спросе, представитель «Опоры России» отмечает, что в некоторых сегментах уже заметны негативные тенденции.

«Понятно, что продажи одежды и обуви чувствуют себя плохо. Людям сейчас не до новой одежды или обуви», — рассказывает он, отмечая, что есть надежда, что деньги на этот сегмент будут расходоваться из бюджетов на путешествия.

Прогнозы по восстановлению спроса

Председатель комитета по легкой промышленности и товарам народного потребления «Деловой России», основатель и президент группы Zenden Павлов считает, что восстановления спроса можно ожидать не раньше конца года. Сами компании мало могут повлиять на ситуацию: роль играют макроэкономические факторы — такие, как цена на нефть и поступление денег в экономику.

Оборот их сети за время пандемии упал на более чем 95% из-за закрытия магазинов. Сейчас они вынуждены продавать товары со скидкой, потому что время сезонного спроса пришлось на пандемию.

«В целом от общего плана бренд самой высокой категории у нас дал 20% выручки, в низком ценовом сегменте — до 10%. Падение очень значительное. Сейчас магазины начали открываться, выручка есть, но у нас товар остро сезонный, поэтому эту выручку мы получаем с более низкой маржинальностью. Нам надо распродавать летние коллекции, а период маржинальных продаж — апрель и май — ушел, поэтому сейчас необходимо эту обувь продать, а сделать это можно только через скидочные акции», — рассказал он ТАСС.

Подобный прогноз дает и уполномоченная по защите прав предпринимателей в Калиниградской области Нижегородова. Она пояснила ТАСС, «что период восстановления по времени будет достаточно долгим», — сказала Нижегородова.

Расходы россиян

Недавнее исследование лаборатории «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) показало, что в среднем по РФ лишь четверть падения расходов можно связать с запретами, действующими для конкретных отраслей. Большая доля сокращения была связана с изменением потребительского поведения, а также проблемами в логистических цепочках.

В наибольшей степени пострадали те субъекты, в которых значимую роль играет сфера услуг. Самое значимое снижение трат на товары и услуги зафиксировано в Москве (-40% год к году в апреле) и Санкт-Петербурге (-35,4% г/г в апреле), что связано и с жесткостью ограничений в этих городах.

По мнение экспертов, даже если бы все ограничения были сняты сегодня, то совокупный объем трат на товары и услуги остался бы на 8% ниже, чем в 2019 году.

27 мая глава Минэкономразвития Решетников сообщал, что уровень экономической активности составлял 79% от докризисного уровня.