Турецкие войска начали военную операцию против курдов

Турецкие военные вошли в иракский регион Хафтанин на севере страны в рамках новой антитеррористической операции под названием «Коготь тигра», которая проводится против Рабочей партии Курдистана (РПК – Ред). Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

В операции задействованы силы специального назначения, боевые вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА.

15 июня турецкое оборонное ведомство информировало о начале антитеррористической операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака «Коготь орла». По данным СМИ, ВВС Турции сбросили порядка 20 бомб на объекты РПК в горах Синджар на северо-западе Ирака.

Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией. Из-за этого Минобороны Турции подчеркнуло, что намерено «вести борьбу до последнего нейтрализованного террориста».