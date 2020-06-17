Шура и Маршал неожиданно стали одними из самых востребованных артистов после карантина

Промоутер Сергей Лавров рассказал о том, какие российские артисты оказались наиболее востребованными после отмены режима самоизоляции.

По словам Лаврова, сейчас увеличился спрос на «недорогих артистов», например, на Шуру или Александра Маршала. Кроме этого, востребованными остались артисты, поющие патриотические песни, например, Олег Газманов или Валерия.

Лавров отметил, что в настоящее время гонорары музыкантов упали на 30-40 процентов. При этом гонорар артистов зачастую рассчитывается «на кассу» — от суммы, полученной от продажи билетов, из которой вычли расходы на организацию выступления.

Ранее сообщалось, что российская музыкальная индустрия несет огромные убытки из-за пандемии коронавируса. По словам организатора концертов Игоря Ковалева, Филипп Киркоров отменил тур по Прибалтике, понеся убыток в размере 50 миллионов рублей.