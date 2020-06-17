Шмыгаль предложил увеличить штраф за нарушение масочного режима в общественных местах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил усилить административную ответственность за отсутствие масок в помещениях и общественном транспорте.

Об этом он сообщил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Он обратился к главам ОГА с призывом информировать граждан о необходимости соблюдения мер безопасности, поскольку ослабление карантина многими воспринимается как его полная отмена.

«Людям нужно разъяснять эти вопросы. Относительно социальной дистанции, соблюдения масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседания правительства и Верховной Рады вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мер», — отметил премьер-министр.

Он призвал глав ОГА держать ситуацию на контроле, чтобы адаптивный карантин приносил свои результаты.