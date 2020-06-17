С девушками только до 11 (с): Отели в РФ будут докладывать о заселении неженатых в номер. Как встарь

Роспотребнадзор обязал российские гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер.
Об этом сообщает официальная правительственная «Российская газета» со ссылкой на представителей ведомства.
По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, заселять в один номер можно не только членов одной семьи.
«Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом», – отметил он.
Ламшин добавил, что гостиницы не будут спрашивать документов, а просто сами определят, как заселять гостей.
http://mignews.com/news/travel/world/140620_191016_69016.html
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