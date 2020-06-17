Определен главный симптом коронавируса у детей

симптомами COVID-19 у детей. Как говорится в статье PLoS Medicine, при компьютерной томографии легких у детей с COVID-19 симптом «матового стекла» наблюдался реже, чем у взрослых.
Согласно последним исследованиям основные симптомы COVID-19 у взрослых включают в себя лихорадку, кашель, одышку и рентгенологические признаки пневмонии. Но подавляющее большинство исследований касается взрослых пациентов, в то время как информации по течению COVID-19 у детей за время пандемии поступило не так много.
Че Чжан (Che Zhang) с коллегами из четырех китайских госпиталей описали течение COVID-19 у 34 детей в возрасте от 1 до 144 месяцев (медиана — 33 месяца, межквартильный диапазон 10,00 — 94,25 месяцев). У 76 процентов детей отмечалась лихорадка, хотя у взрослых этот симптом развивается в 44 процентах случаев. 62 процента детей страдали от кашля, что сравнимо с показателями взрослых пациентов — 68 процентов. Кроме того, рвота (12 процентов) и диарея (12 процентов) чаще встречались у пациентов педиатрического профиля, чем у взрослых пациентов (5 процентов и 4 процента соответственно).
У 86 процентов детей были найдены пятнистые тени на снимках компьютерной томографии грудной клетки, что соответствует предыдущим данным у взрослых и детей. Симптом «матового стекла» на снимках КТ грудной клетки наблюдался всего у 3 процентов детей, однако предыдущие исследования говорят о 33 процентах в Ухане и 50 процентах в Гуанчжоу. Этот радиологический симптом присутствовал также у 56 процентов взрослых.
Клинические проявления COVID-19 у детей не соотносились с картиной поражений легких на снимках КТ — при масштабном поражении легочной ткани, определяемом на снимках, клинические симптомы были выражены слабо.
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