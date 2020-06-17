Определен главный симптом коронавируса у детей

симптомами COVID-19 у детей. Как говорится в статье PLoS Medicine, при компьютерной томографии легких у детей с COVID-19 симптом «матового стекла» наблюдался реже, чем у взрослых.

Согласно последним исследованиям основные симптомы COVID-19 у взрослых включают в себя лихорадку, кашель, одышку и рентгенологические признаки пневмонии. Но подавляющее большинство исследований касается взрослых пациентов, в то время как информации по течению COVID-19 у детей за время пандемии поступило не так много.

Че Чжан (Che Zhang) с коллегами из четырех китайских госпиталей описали течение COVID-19 у 34 детей в возрасте от 1 до 144 месяцев (медиана — 33 месяца, межквартильный диапазон 10,00 — 94,25 месяцев). У 76 процентов детей отмечалась лихорадка, хотя у взрослых этот симптом развивается в 44 процентах случаев. 62 процента детей страдали от кашля, что сравнимо с показателями взрослых пациентов — 68 процентов. Кроме того, рвота (12 процентов) и диарея (12 процентов) чаще встречались у пациентов педиатрического профиля, чем у взрослых пациентов (5 процентов и 4 процента соответственно).

У 86 процентов детей были найдены пятнистые тени на снимках компьютерной томографии грудной клетки, что соответствует предыдущим данным у взрослых и детей. Симптом «матового стекла» на снимках КТ грудной клетки наблюдался всего у 3 процентов детей, однако предыдущие исследования говорят о 33 процентах в Ухане и 50 процентах в Гуанчжоу. Этот радиологический симптом присутствовал также у 56 процентов взрослых.

Типичные КТ-картины грудной клетки педиатрических пациентов с COVID-19. (А) Пятнистые тени высокой плотности в дольке были обнаружены на КТ-снимках у пациента 1 (Pt 1) при поступлении, в то время как у пациента 2 (Pt 2) аномальных находок обнаружено не было. (B) Заметное прогрессирование поражений было обнаружено как для пациента 1 (5-й день после поступления), так и для пациента 2 (4-й день после поступления). (C) Повреждения в долях все еще существовали при выписке у пациента 1 (12-й день после начала лечения) и пациента 2 (11-й день после начала лечения). Черные стрелки указывают на пятнистые тени высокой плотности в дольках.

Клинические проявления COVID-19 у детей не соотносились с картиной поражений легких на снимках КТ — при масштабном поражении легочной ткани, определяемом на снимках, клинические симптомы были выражены слабо.