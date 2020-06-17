Один из допингов оказался эффективным в борьбе против коронавируса

Открытие учёных во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «спасительным научным прорывом».

Cинтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, дексаметазон, кортикостероид, показал свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Как выяснили медики в Великобритании, препарат снижает смертность пациентов с COVID-19, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), на 35%, а у больных, которым требуется кислород, смертность снижается на 20%.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал открытие специалистов «отличной новостью» и «спасительным научным прорывом». Отмечено, что дексаметазон наиболее эффективен при лечении пациентов с тяжёлым протеканием коронавируса и в критическом состоянии.