«  
  »

Один из допингов оказался эффективным в борьбе против коронавируса

Открытие учёных во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «спасительным научным прорывом».

Cинтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, дексаметазон, кортикостероид, показал свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Как выяснили медики в Великобритании, препарат снижает смертность пациентов с COVID-19, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), на 35%, а у больных, которым требуется кислород, смертность снижается на 20%.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус  назвал открытие специалистов «отличной новостью» и «спасительным научным прорывом». Отмечено, что дексаметазон наиболее эффективен при лечении пациентов с тяжёлым протеканием коронавируса и в критическом состоянии.

17 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Наука, Новости, Общество ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  