«Мне хотелось биться головой»: Роберт Паттинсон ненавидел «Сумерки»

Несмотря на то, что «Сумерки» определенно дали хороший старт карьере Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) и Кристен Стюарт (Kristen Stewart), актеры не любят вспоминать свой опыт на съемочной площадке саги. Роберт уже неоднократно упоминал, что съемки в этой франшизе стали для него в прямом смысле «потерей человеческого достоинства».
Еще во время пресс-тура, посвященного выходу заключительного фильма, Паттинсон признался, что ненавидел бы сагу, если бы сам в ней не снимался.
«Я даже не видел его [фильм], но я его уже ненавижу. Я думаю, я плохой человек»,
— заявил он в ответ на один из вопросов журналистов.
Кроме того, Роберту не пришлись по душе и многочисленные фотосессии, которые были приурочены к пиару проекта, так как чаще всего они выходили очень неловкими и странными.
«Очень неприятно быть частью того, что ты не особенно-то и любишь. Мне хотелось биться головой об стену».
Недавно о похожем опыте рассказала и Анна Кендрик (Anna Kendrick), которая сейчас является вполне успешной комедийной актрисой. Девушка играла лучшую подругу Беллы, но в реальной жизни они не сошлись характерами.
«Мне хотелось убить их всех»,
— заявила Кендрик в своем интервью.
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