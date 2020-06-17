«Мне хотелось биться головой»: Роберт Паттинсон ненавидел «Сумерки»

Несмотря на то, что «Сумерки» определенно дали хороший старт карьере Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) и Кристен Стюарт (Kristen Stewart), актеры не любят вспоминать свой опыт на съемочной площадке саги. Роберт уже неоднократно упоминал, что съемки в этой франшизе стали для него в прямом смысле «потерей человеческого достоинства».

Еще во время пресс-тура, посвященного выходу заключительного фильма, Паттинсон признался, что ненавидел бы сагу, если бы сам в ней не снимался.

«Я даже не видел его [фильм], но я его уже ненавижу. Я думаю, я плохой человек», — заявил он в ответ на один из вопросов журналистов.

Кроме того, Роберту не пришлись по душе и многочисленные фотосессии, которые были приурочены к пиару проекта, так как чаще всего они выходили очень неловкими и странными.

«Очень неприятно быть частью того, что ты не особенно-то и любишь. Мне хотелось биться головой об стену».

Недавно о похожем опыте рассказала и Анна Кендрик (Anna Kendrick), которая сейчас является вполне успешной комедийной актрисой. Девушка играла лучшую подругу Беллы, но в реальной жизни они не сошлись характерами.