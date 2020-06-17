Международное сообщество просит Зеленского отказаться от политического преследования Петра Порошенка

Члены Международного форума по безопасности в канадском городе Галифакс призвали украинского президента Владимира Зеленского отказаться от преследования своего предшественника Петра Порошенко. Об этом говорится в тексте обращения президента форума Петера Ван Праага.

«Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, которые стоят за попытками посадить бывшего Президента Украины Петра Порошенко», — заявил Петер Ван Прааг.

Он также добавил, что Украина сделала немало самопожертвований на пути к демократическому и процветающему будущему, и нынешняя власть должна понять, что любые попытки бросить за решетку своих политических оппонентов не должны иметь места в стране, которая стремится быть частью сообщества цивилизованных наций.

«В случае заключения пятого президента, Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, что и поднимет вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права», — добавил Ван Прааг.