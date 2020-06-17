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Медики в США научились выявлять риск заражения коронавирусом

Модель для прогнозирования рисков заражения коронавирусом создали эксперты в США, результаты исследования опубликованы в журнале Chest.

Врачи Кливлендской клиники обследовали около 12 тысяч пациентов вне зависимости от из диагноза и составили онлайн-калькулятор риска.

Эксперты научились определять вероятность заражения в зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности и других параметров пациента.

Отмечается, что данная модель поможет врачам определить риск положительного теста на коронавирус у пациента, однако не заменяет лабораторных исследований.

17 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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