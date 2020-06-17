Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме » Медики в США научились выявлять риск заражения коронавирусом Модель для прогнозирования рисков заражения коронавирусом создали эксперты в США, результаты исследования опубликованы в журнале Chest. Врачи Кливлендской клиники обследовали около 12 тысяч пациентов вне зависимости от из диагноза и составили онлайн-калькулятор риска. Эксперты научились определять вероятность заражения в зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности и других параметров пациента. Отмечается, что данная модель поможет врачам определить риск положительного теста на коронавирус у пациента, однако не заменяет лабораторных исследований.

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