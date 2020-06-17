Лидия Федосеева-Шукшина потеряла и квартиру,и мужа

В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной произошел конфликт из-за того, что одна из ее квартир теперь переписана на помощника Бари Алибасова. После шумихи в прессе и недовольства родственников актриса пояснила, что супруг попросту лишил ее жилья, так как она до конца не понимала, что именно происходит.

Вопросы вызывает и семейное положение Лидии Федосеевой-Шукшиной. В новом паспорте у народной артистки нет отметки о браке с Бари Алибасовым. Получается, что за последнее время звезда, если верить документам, лишилась мужа и квартиры.

Родственники актрисы считают, что музыкальный продюсер решил обмануть 81-летнюю женщину и подсунул ей документ о дарении. Сразу разобраться в происходящем Лидия Николаевна не смогла. Она уверяет, что не знала о содержании документа.

«Меня лишил квартиры Бари Алибасов. Мой любимый муж», – цитируют слова актрисы журналисты.