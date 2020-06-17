В Швеции призывают заменить памятник Карлу XII изваянием Греты Тунберг » Лицензии для онлайн-казино удешевили в разы В январе 2020 года парламент в первом чтении проголосовал за законопроект, который легализует азартные игры. Казино смогут законно работать, если получат лицензию от государства. На днях в парламент внесли редакцию этого же проекта ко второму чтению, и цены лицензий в нем сильно снижены. Поменялись и некоторые другие важные для бизнеса правила. Редакция AIN.UA нашла документ и выбрала оттуда главное. Так, например, лицензии для онлайн-казино удешевили в разы и это серьезно повлияло на позиции ведущих игроков рейтинге казино на данный момент. Предыстория Закон «О запрете игорного бизнеса» действует в Украине с 2009 года, а статья 203-2 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за такую деятельность. В конце 2019 года в парламенте провалили несколько проектов легализации азартных игр. После этого, по распоряжению Кабмина начали закрывать казино и игорные залы. В январе 2020 года Рада вернулась к легализации игорного бизнеса и проголосовала проект в первом чтении. Что предлагали в январе 2020 года? В редакции проекта, которую депутаты поддержали в январе, содержатся такие нормы: Разрешаются такие виды деятельности, как: казино, онлайн-казино, букмекерские конторы, игральные автоматы, лотереи, интернет-покер.

Чтобы вести такую деятельность, бизнес должен получать лицензию.

Лицензии выдаются на 5 лет, их расценки: 12 500 минимальных зарплат в год (59 млн грн в год) для онлайн-казино, платить нужно на год вперед; 120 000 минимальных зарплат за лицензию на 5 лет, т.е. 566 млн грн за 5 лет или же 113 млн грн в год за букмекерскую деятельность.

Лицензия нужна также тем, кто разрабатывает ПО для азартных игр.

В стране ведется онлайн-учет операторов рынка: это государственная система, к которой должны быть подключены все лицензированные компании, и т.д. Что предлагают в новой редакции за июнь? Новая редакция за июнь отличается от январской в существенных деталях: Цены на лицензии снизились в разы. К примеру, стоимость лицензии на онлайн-казино — 6500 минимальных зарплат (в первом чтении было 12 500 минимальных зарплат в год).

К примеру, стоимость лицензии на онлайн-казино — 6500 минимальных зарплат (в первом чтении было 12 500 минимальных зарплат в год). При этом лицензии выдаются на 5 лет, также убрали формулировку «ежегодный размер выплаты». То есть, раньше онлайн-казино предлагалось платить по 12 500 минимальных зарплат в год, то теперь — это 6500 минималок, растянутые на 5 лет (т.е. около 30,7 млн грн на 5 лет, т.е. чуть больше 6 млн грн в год) .

. Снизили цену и для букмекерских компаний: 30 000 минималок на 5 лет (было 120 000 минималок). Т.е. по новой редакции компании должны будут платить по 28 млн грн в год.

Еще один важный нюанс: в более ранней редакции те программисты, которые пишут софт для казино, могли попасть под правило покупки лицензии. В последней редакции авторы проекта разграничили услуги по поставке ПО для азартных игр с разработкой такого ПО. Лицензия нужна именно для услуг по поставке ПО. Теперь, если разработчики в Украине пишут софт для компании, которая будет поставлять ПО для казино, им не нужна лицензия.

Система онлайн-учета операторов рынка азартных игр осталась.

В отличие от январской редакции, от компаний требуется сайт в доменной зоне .ua, но нет требований о втором уровне, т.е. com.ua или net.ua подходят. В январской редакции нужен был сайт в национальном домене верхнего уровня (который можно получить только владельцу зарегистрированной ТМ). Сейчас же сайт казино может выглядеть как casino.ua, так и, например, casino.com.ua или casino.net.ua.

Как и в январской редакции, отдельно нужно будет получать лицензию на онлайн-казино, и отдельно — на букмекерскую деятельность.

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