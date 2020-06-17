Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин, четыре года назад снявший фильм «Джеки» о Жаклин Кеннеди, приступил к работе над новой лентой «Спенсер» (Spencer), которая тоже расскажет об одной известной женщине. Ларраин работает над фильмом о принцессе Диане и уже выбрал актрису на роль главной героини — роль леди Ди досталась 30-летней Кристен Стюарт.

По замыслу режиссера, картина расскажет о нескольких днях из жизни покойной принцессы Уэльской. Пабло Ларраин сфокусирует внимание на начале 1990-х годов, когда брак принца Уэльского развалился и его супруга приняла решение отказаться от будущего статуса жены короля.

Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она решает не быть королевой, то сценарий сказки переворачивается с ног на голову, — рассуждает Ларраин.

Принцесса Диана

Он признался, что выбрал Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы, так как актриса придаст образу главной героини загадочность.

Кристен — одна из самых замечательных актрис современности. Чтобы фильм получился, нам важно сохранить в нем некую тайну. Кристен может быть очень загадочной, а также хрупкой и сильной. Нам и нужно это сочетание, — сказал режиссер.

Кристен Стюарт