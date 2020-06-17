Киркоров нажил себе врагов снявшись в ролике в форме десантника

Ролик Филиппа Киркорова, в котором он выступает о образе десантника, вызвал возмущение у членов ветеранских организаций Свердловской области, которые пообещали артисту «теплый прием» во время его следующего визита в Екатеринбург.

Свое недовольство, в частности, выразил глава региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, который посетовал на то, что Киркоров в своем ролике сыграл десантника-гея, решив, что это будет смешно. Однако тем самым он оскорбил два главных символа десантников — тельняшку и берет, уверен Бабенко.

«Подобным выходкам в нашей стране не место. Такие народные артисты нам не нужны. (…) Красу и гордость нашей армии позорить непозволительно, и ты, Киркоров, за это ответишь», — написал Бабенко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, местные десантники «тепло встретят» артиста во время его очередного визита в Екатеринбург. Бабенко пообещал, что этот визит в уральскую столицу артист запомнит на всю жизнь. «Может, хотя бы после этого ты перестанешь быть шутом и начнешь включать мозги, прежде чем так развлекаться», — заключил Бабенко.