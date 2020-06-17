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Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom

Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom
Полученные деньги пойдут в детскую онкологическую благотворительную организацию Camp Rainbow Gold.
Звонок должен состоятся 6 июля.
Current Bid Market Value $9,800 $10,000 Closing Time Mon 12:00 PM MDT 06/22/20 Description A Little One-on-One with Keanu Bill & Ted. Speed. The Matrix. John Wick. You know him. You love him. This is truly priceless and now you have the chance to Zoom with him from home! Get your questions
17 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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