Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom
Полученные деньги пойдут в детскую онкологическую благотворительную организацию Camp Rainbow Gold.
Звонок должен состоятся 6 июля.
Звонок должен состоятся 6 июля.
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Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom
Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom
Полученные деньги пойдут в детскую онкологическую благотворительную организацию Camp Rainbow Gold.
Звонок должен состоятся 6 июля.
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