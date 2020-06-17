В Канаде признают, что Зеленский работает против Украины Для защиты Путина от коронавируса построили «дезинфицирующий тоннель» » Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутный разговор с собой в Zoom Полученные деньги пойдут в детскую онкологическую благотворительную организацию Camp Rainbow Gold.

Звонок должен состоятся 6 июля.

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