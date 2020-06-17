Индийский святой, лечивший COVID-19 поцелуями, умер от коронавируса

Newsru.co.il передает: Аслам Баба, святой из города Ратлам, расположенного на западе индийского штата Мадхья-Прадеш, который предлагал изгонять COVID-19 с помощью экзорцизма и целования рук, умер от коронавируса, предварительно заразив этой болезнью не менее двадцати соотечественников.

Об этом пишет в воскресенье, 14 июня, издание The Print.

Аслам Баба был протестирован 3 июня, результат оказаля положительным. Он умер спустя несколько дней – на карантине находятся не менее сорока человек, которые с ним контактировали. Двадцать из них, включая семерых членов семьи «святого» оказались заражены коронавирусом, сообщили журналистам Ручика Чухан, возглавляющая отдел здравоохранения в муниципалитете Ратлама.

Официальные источники сообщают о, как минимум, 29 таких святых, предлагающих схожие методы «лечения» коронавируса.