Гиркин прокомментировал потери боевиков на Донбассе

Бывший главарь донецких боевиков Игорь Гиркин прокомментировал ситуацию, когда от ответного удара ВСУ по позициям наемников РФ на Светлодарской дуге, погибла целая группа членов НВФ. Он резко раскритиковал военное руководство гибридной российской армии.

На минувшей неделе, как известно, на Донбассе в районе Светлодарской дуги бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сильный удар по позициям «корпусов», отвечая на систематические обстрелы. В свою очередь командование боевиков тщательно скрывает эти данные. Однако, факт остается фактом – боевики в результате понесли серьезные потери.

Также известно об уничтожении нескольких позиций российских наемников. Игорь Стрелков возмущен тем, что в этих условиях командование «корпусов» занимается подготовкой к военным парадам, которые будут проведены синхронно с Российской Федерацией.

Стрелков написал в своем посте следующее: «Члены НВФ в Донецке активно готовятся к «параду победы». Намечается привлечение 2100 военных и 110 единиц бронированной техники. Тренировки привлеченных сил – два раза в день. Конечно же, на фоне столь важного события отвечать на массированные удары на т.н. «Светлодарской дуге» попросту некогда, а говорить о 7 погибших ветеранах первого Славянского и вовсе неудобно».