Эмбер Херд сменила адвокатов в деле против Джонни Деппа

Адвокаты Эмбер Херд, защищавшие ее в деле против бывшего мужа Джонни Деппа расторгли с ней сотрудничество.

Отмечается, что юристы обратились к судье с просьбой исключить их из процесса. По их словам, это решение согласовано с Херд. При этом причиной расторжения сотрудничества были названы дорогостоящие переезды во время пандемии.

«Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами», — заявили юристы. По их словам, теперь делом займется местный адвокат из штата Вирджиния.

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд сопровождался скандалами и судебными исками, в ходе которых актриса обвиняла своего мужа в насилии, а Джонни Депп требовал взыскать с Херд 50 миллионов долларов за клевету. Разбирательство по поданным искам продолжается до сих пор.