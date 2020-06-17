Экспорт российской нефти в Европу обвалился на 30%

Падение экспорта российской нефти ускоряется на фоне продления ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.Как сообщает Argus, график поставок на внешние рынки на начало июля предполагает сокращение отгрузки на 30% по сравнению с текущим месяцем. Суммарно нефтяники планируют продавать через морские порты 952 тысячи баррелей в сутки.

При этом отгрузка сорта Urals упадет на 36%, до 835 тысяч баррелей в день.

На весь второй квартал в график экспорта заложено сокращение морских поставок в Европу на 18-25%, сообщил ТАСС источник, знакомый с документом.

Через порт Новороссийск планируется отправить клиентам 4,745 мнл тонн, что на 18% ниже показателя апреля-июня и на 20% меньше, чем год назад.

Объем экспорта российской через Приморск ожидается на уровне 9,8 млн тонн (-14% в квартальном и -25% в годовом выражении).

Компенсировать морской спад нефтяники планируют трубопроводным экспортом и поставками в Китай. Так, через порт Козьмино близ Находки запланирована отгрузка 8,6 млн тонн, что на 11% выше прошлогоднего уровня.

Экспорт в Китай по трубопроводной системе ВСТО, как ожидается, составит 10,13 млн тонн, что почти на 6% больше показателя II квартала и на 1,8% превышает объем поставок в III квартале 2019 года.

За счет сокращения объемов, впрочем, выручка российских нефтяников такая же, как если бы нефть стоила около 30 долларов, при этом бюджету России требуется куда более высокие цены, чтобы оплатить все заложенные расходы.

В 2020 году балансирующая стоимость барреля для федеральной казны составит 67 долларов, подсчитали в Центре макроэкономического анализа Альфа-банка. Столько должна стоить нефть, чтобы Минфин свел доходы с расходами без привлечения долга и использования средств ФНБ.

По глубине нефтяной зависимости бюджет вернулся в 2017 год — то есть в период до повышения НДС и пенсионной реформы, которые позволили снизить балансирующую цену нефти до 11-летнего минимума — 49 долларов за баррель в прошлом.