Дочка Майкла Джексона запела

22-летняя Пэрис Джексон решила продолжить дело своего покойного отца Майкла Джексона и занялась музыкой. Звезда представила свою дебютную песню, записанную совместно с фолк-группой The Soundflowers. Об этом она вчера рассказала в своем инстаграме.

Безумно рада поделиться новостью, что мой мини-альбом, о котором мы говорили в течение последних двух лет, наконец-то готов к релизу. Он состоится на следующей неделе, 23 июня. Мы бесконечно благодарны каждому из вас за поддержку и любовь, которые вы нам оказывали. Я очень надеюсь, что вам понравится,

— написала она и поделилась отрывком из песни.

В состав The Soundflowers, помимо самой Пэрис, входит и ее бойфренд Гленн Габриэль, с которым она встречается уже около полутора лет.

Пэрис Джексон и Гленн Габриэль

Композиция Glorious, отрывок из которой опубликовала Пэрис, — это рождественский подарок Гленна. Песню он написал для своей возлюбленной.

По словам источников, сейчас Джексон всерьез увлечена своей музыкальной карьерой (в то время как раньше ей был больше близок мир фэшн-индустрии) и даже собиралась подписать контракт с одним из известных лейблов.

Пэрис действительно сосредоточена на музыке, в этом она чувствует себя комфортно. У них с Габриэлем увеличилось число поклонников, и несколько крупных лейблов проявили интерес, чтобы заключить с ними сделку, в том числе и Universal,

— рассказал инсайдер.