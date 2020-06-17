Десятки индийских военных погибли в перестрелке на границе с Китаем

Десятки солдат индийской армии погибли во время перестрелки в Ладакхе на границе Индии и Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Индии.

Отмечается, что 17 тяжелораненых военнослужащих скончались. До этого была подтверждена смерть еще троих. Известно, что сейчас обе стороны покинули место столкновения

Перед этим индийское агентство ANI сообщило о 43 пострадавших китайцах (погибшие и тяжелораненые). Представители Дели считают, что перестрелка произошла в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво.

Ранее стало известно, что на спорной границе между Индией и Китаем произошла вооруженная стычка. Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.