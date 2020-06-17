Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

Поклонники Бритни Спирс не могут нарадоваться, глядя на перемены, которые происходят с их любимой певицей. Так, после воссоединения с молодым возлюбленным Сэмом Асгари после разлуки из-за пандемии коронавируса, артистка выглядит по-настоящему счастливой. Кроме того, впервые за четыре года Бритни выпустила новую песню. А теперь звезда порадовала фанатов переменами во внешнем виде.

Так, в своем Instagram Спирс опубликовала новые фотографии, на которых позировала в розовом купальнике с леопардовыми вставками. Однако внимание подписчиков привлекла новая прическа 38-летней знаменитости: Бритни отрезала челку и, по мнению, большинства фанатов стала выглядеть гораздо свежее и моложе.