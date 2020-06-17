Богачи готовятся к бегству из России: Спрос на кипрские паспорта взлетел на 50%

По ее словам, сказывается «неопределенная ситуация с авиасообщением», а также то, что в охваченных кризисом европейских странах жилье можно купить с большим дисконтом — до 40% в Тоскане и до 25% на Кипре.
Ограничения на передвижение по миру укрепили россиян в желании получить второй паспорт, чтобы иметь возможность покинуть страну в любое время, соглашаются с коллегами консультанты из Golden Brown Cyprus.
По их оценке, в январе-мае 2020 граждане РФ на 30% больше заявок на покупку кипрской недвижимости.
Одновременно растет спрос на паспорта стран Карибского бассейна, где программы гражданства в обмен на недвижимость одни из самых дешевых. По данным Russia Sotheby’s International Realty, спрос на карибские паспорта у российских клиентов подскочил на 20%.
Река российских денег продолжает течь на Кипр даже несмотря то, что условия для получения гражданства становятся жестче. С мая прошлого года для этого нужно вложить 2 млн евро в покупку недвижимости, внести по 75 тысяч евро в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития. Кроме того, соискателей обязаны в течение пяти лет с момента получения гражданства сохранять сделанные инвестиции.
Структурный отток капитала из России стабилен при любой политике: из года в год 20-30 млрд долларов владельцы бизнеса выводит из страны в виде «прямых инвестиций» за рубеж, оценивает ING Bank. Эти деньги уходят в капитал офшорных структур, и прибыль «паркуется» за пределами страны.
В прошлом году такой отток составил 26 млрд долларов, годом ранее — 30 млрд, в 2017-м — 36 млрд, в 2015-16 гг — по 20 млрд.
Кипр остается самым популярным направлением: на начало года россияне инвестировали на острове 200 млрд долларов — сумму, в 9,5 раз, превышающую кипрский ВВП. За последние пять лет она выросла на 84 млрд долларов, или 74%.
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