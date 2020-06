Для защиты Путина от коронавируса построили «дезинфицирующий тоннель» Турция осталась без валюты: Эрдоган просит помощи у Японии и Британии » Автоматические магазины Amazon выставили распознанным грабителям счета за покупки Грабителям магазина Amazon Go пришло множество счетов за украденные товары из точки в Сиэтле. Магазин подвергся нападению со стороны демонстрантов, участвовавших в протестах «Black Lives Matter» из–за убийства полицией Джорджа Флойда. Отмечается, что протестующие разбили витрины магазина и забрали из него несколько товаров. При этом, установленная в Amazon Go система автоматического сканирования зафиксировала «покупателей» и выставила им счета за «покупки». Магазины Amazon Go работают в формате «без кассы»: при входе в магазин покупателям требуется отсканировать штрих–код в приложении на своем смартфоне. После прохождения аутентификации, можно свободно перемещаться по магазину и выбирать любой понравившийся товар на полках. Его можно забрать с собой, не платя на выходе, поскольку ни касс, на продавцов в магазинах нет. Внутренняя система контроля отслеживает покупателя в торговом зале магазина Amazon Go. Она контролирует его перемещения и выставляет счет за снятые с полки товары. В результате нет необходимости в получении кассового чека или оплаты через кассу — счет автоматически выставляется прямо через банк. Грабители не просканировали штрих–код и посчитали себя неуязвимыми, но они были идентифицированы автоматически по включенному телефону, что и позволило системе сканирования выставить счета. Происшествие активно обсуждают в социальных сетях США и многие полагают, что такого не может быть, поскольку нет прямых доказательств. Доказательства могут быть получены, если грабители обратятся в суд из–за ошибочно выставленных счетов от Amazon, но в настоящий момент этого не произошло.

