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Автоматические магазины Amazon выставили распознанным грабителям счета за покупки

Грабителям магазина Amazon Go пришло множество счетов за украденные товары из точки в Сиэтле. Магазин подвергся нападению со стороны демонстрантов, участвовавших в протестах «Black Lives Matter» из–за убийства полицией Джорджа Флойда.

Отмечается, что протестующие разбили витрины магазина и забрали из него несколько товаров. При этом, установленная в Amazon Go система автоматического сканирования зафиксировала «покупателей» и выставила им счета за «покупки».

Магазины Amazon Go работают в формате «без кассы»: при входе в магазин покупателям требуется отсканировать штрих–код в приложении на своем смартфоне. После прохождения аутентификации, можно свободно перемещаться по магазину и выбирать любой понравившийся товар на полках. Его можно забрать с собой, не платя на выходе, поскольку ни касс, на продавцов в магазинах нет.

Внутренняя система контроля отслеживает покупателя в торговом зале магазина Amazon Go. Она контролирует его перемещения и выставляет счет за снятые с полки товары. В результате нет необходимости в получении кассового чека или оплаты через кассу — счет автоматически выставляется прямо через банк. Грабители не просканировали штрих–код и посчитали себя неуязвимыми, но они были идентифицированы автоматически по включенному телефону, что и позволило системе сканирования выставить счета.

Происшествие активно обсуждают в социальных сетях США и многие полагают, что такого не может быть, поскольку нет прямых доказательств. Доказательства могут быть получены, если грабители обратятся в суд из–за ошибочно выставленных счетов от Amazon, но в настоящий момент этого не произошло.

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17 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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