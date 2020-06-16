Выборы президента Беларуссии в августе рискуют стать самыми скандальными в истории страны

Выборы президента Беларуссии в августе рискуют стать самыми скандальными за всю историю существования этого государства. Впервые у главы страны появились серьезные конкуренты, которые собрали достаточное количество подписей и пользуются определенной поддержкой у населения.

Во-первых, это белорусский банкир и меценат Виктор Бабарико, а во-вторых жена оппозиционера и политзаключенного Сергея Тихановского – Светлана Тихановская.

Бабарико накануне заявил в интервью , что его могут арестовать в любой момент, а Тихановская, которая зарегистрировалась в кандидаты после того, как ЦИК Беларуссии отказал в этом ее мужу, рассказала журналистам об анонимном звонке.

Неизвестный, который звонил с зарубежного номера, якобы поставил ей условие: или дети, или дальнейшая борьба. Пока она в раздумьях, что делать дальше.

Самого Тихановского, который возглавил ее избирательный штаб, задержали 29 мая в Гродно, когда тот проводил пикет по сбору подписей. На мероприятии произошел инцидент, в ходе которого упал милиционер. После этого сразу начались задержания.

Затем уже в ходе обыска на даче оппозиционера следователи нашли $900 тыс. Практически всю команду политика увезли, включая пресс-секретаря Александра Кабанова, которого вызвали в поликлинику по телефону.

У двух других претендентов – экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и бывшего депутата палаты представителей Анны Конопацкой проблем намного меньше, так как действующие власти, судя по всему, не видят в них реальных конкурентов.

Как считает эксперт Международного антикризисного центра Евгений Романовский, вопрос о том, удержится ли Лукашенко у власти не стоит в принципе.

Система государственного управления в Беларуссии построена, как выразился президент страны, «не под женщину, а под мужчину». А под мужчиной, конечно же, имеется в виду сам Александр Григорьевич.

Но это совсем не значит, что нынешние политические выборы пройдут гладко, как это было раньше.На этот раз за власть Лукашенко придется побороться.