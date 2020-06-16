Врачи рассказали какие сладости можно употреблять людям болеющим диабетом

Сахарный диабет – один из серьёзных недугов, который поражает современное человечество. Ежегодно от него умирает на планете более 2 миллионов человек, поскольку лекарства от этой болезни ещё не найдено. Можно только облегчить состояние больного при помощи комплексной терапии и практически постоянного приёма определённых доз инсулина на уже активной стадии болезни. При этом человек вынужден ограничивать себя в употреблении многих продуктов, в том числе и тортов, особенно магазинных.

Практически все сладости с содержанием сахара содержат так называемые лёгкие углеводы. Они очень быстро усваиваются и преобразуются в глюкозу – вещество, которое обогащает клетки организма энергией. В некоторые из них глюкоза проникает беспрепятственно через кровеносные сосуды – например, в клетки мозга. А для того, чтобы, например, она смогла проникнуть и обогатить клетки печени, нужен гормон инсулин, который вырабатывает поджелудочная железа.

Но иногда из-за воспаления поджелудочной инсулин перестаёт вырабатываться в нужных количествах. Тогда глюкоза остаётся в кровеносных сосудах, и её избыток вызывает целый ряд опасных заболеваний кровеносной системы. Это и есть сахарный диабет, причём, первого типа. Он, кстати, встречается всего у 10% больных этим недугом.

А диабет второго типа возникает не из-за воспаления поджелудочной, а из-за того, что человек в чрезмерных количествах употребляет жиры и те же сладости, которые преобразуются в огромное количество глюкозы, на переработку которой тоже инсулина уже не хватает. Поджелудочная «надрывается» и перестаёт его вырабатывать.

Так вот, любые сладости на сахаре, и торты в том числе, провоцируют избыточное образование глюкозы в крови. А это диабетику крайне опасно, он и без того вынужден постоянно принимать инсулин, а тут – дополнительная нагрузка.

Не менее опасен и крем, который используется при приготовлении тортов. Как правило, в его состав входят жиры животного происхождения (масло, сливки и пр) и куриные яйца. Все эти продукты в большом количестве содержат так называемый вредный холестерин, который приводит к образованию бляшек в сосудах и тоже поражает кровеносную систему. А с добавлением сахара это – и вовсе гремучая смесь для диабетика.

К счастью, в специализированных магазинах есть торты, изготовленные на фруктозе или сахарозаменителях. Их диабетик себе позволить иногда может. А йогуртовые торты с фруктами и ягодами, которые сейчас продаются повсеместно, тоже очень полезны, если в их рецептуре нет сахара.