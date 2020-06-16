В Украине обнародована Программа деятельности правительства

Новая редакция Программы деятельности правительства — реакция на проблемы, стоящие перед Украиной, с учетом российской агрессии, пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса. Ее доработанный вариант обнародован на Правительственном портале. Документ содержит краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабмина, а также задания для каждого министерства.

Если начальную версию авторы уплотнили в 10 страниц, то новую, наоборот, расширили до 85. Документ предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, поддержку отечественного производителя и создания условий для бизнеса.

«Документ структурирован по каждому министерством. Фактически, мы объединили часть, которая дает определенные указатели и учитывает то, что было в программе Президента », — прокомментировал Министр Кабинета Министров Олег Немчинов. Во второй редакции чиновники пытались учесть предложения, которые поступали во время обсуждений предыдущей, которую внесли в Верховную Раду фактически с колен из-за пандемии коронавируса.