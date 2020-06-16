В Сеуле появилась реалистичная 3D иллюзия с набегающей океанской волной

Как правило, люди не очень жалуют рекламные щиты, но это до тех пор, пока не увидят что-нибудь действительно впечатляющее, например, набегающую океанскую волну, «бьющуюся» об экран дисплея. Этот необычный аквариум, расположенный перед входом в популярнейший торговый центр в Сеуле, признан настоящим визуальным произведением искусства и является самой большой и впечатляющей 3D иллюзией в мире.



Невероятных размеров аквариум, внутри которого бушует настоящий океан с набегающими пенящимися волнами, можно увидеть в одном из самых прогрессивных городов мира – Сеуле (Южная Корея). Этот объемный 3D-резервуар расположен в районе Каннам у входа в выставочно-торговый комплекс COEX, который одновременно является самым посещаемым и известным торгово-развлекательным центром мегаполиса.

Таким впечатляющим образом корейская цифровая медиа-технологическая компания D’strict, которая специализируется на создании рекламы в формате DOOH (Digital out-of-home), решила сделать сюрприз для прохожих. И им это удалось сполна, ведь созданная анаморфная иллюзия, с бьющимися о прозрачные стены волнами океана, вызывает неподдельный восторг и удивление. Особенно если учесть, что воспроизводятся еще и соответствующие звуки морского прибоя. Поэтому немудрено, что, совмещая визуальный и звуковой эффекты, «WAVE» («Волна») производит неизгладимое впечатление.

Принцип «работы» гигантской бушующей волны заключается в том, что для ее создания и движения используются методы анаморфной иллюзии, которая и передает визуальные эффекты. Обычно такая технология позволяет увидеть иллюзию только под определенным углом и из нескольких точек. Но в случае с «Волной», благодаря тщательному расчету и применению инновационных технологий, корейским разработчикам удалось найти лазейку и сделать картинку полностью «живой».

Созданию фантастического эффекта помогает внушительный набор высокотехнологичных «умных» LED-дисплеев, которые и координируют постоянно движущееся изображение. Общая же площадь экрана простирается на 80,1 м в длину и 20,1 м в высоту, что составляет ошеломляющую площадь в 1620 «квадратов» рекламного щита стиля «prime screen». Инновационный «аквариум», технически реализованный компанией Samsung, состоит из 31 тыс. светодиодных модулей отображения, поддерживающих разрешение до 7,840 х 1,952 пикселей.

На создание интерактивного рекламного баннера было потрачено огромное количество времени и сил. Как признаются разработчики: «Технология анаморфной иллюзии имеет ограничение, даже самые совершенные 3D-стереоскопические эффекты можно заметить только с определенных точек. Чтобы минимизировать искажение и создать узнаваемую картинку с любого другого места пришлось проводить немало стендовых испытаний и несколько раз изменять технологию. При этом самую большую сложность составляла высота волны и брызги «воды», которые оставляют мокрый след на потолке».



В действительности разработчики несколько раз изменяли проект и объем самого интерактивного «аквариума», чтобы достичь наиболее точной передачи бушующей воды, которая так и норовит пробить стекло и выплеснуться на улицы Сеула.