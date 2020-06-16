В России обвинили Израиль в продаже Турции смертельно опасных беспилотников, щелкающих «Панцирь» как орешки

Турция активно использует в Ливии ударные дроны серии Bayraktar TB, технология производства которых приобретена у Израиля. Об этом пишет российское информационное агентство «ФАН», отмечая, что Иерусалим пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе Турции, находясь в окружении недружественных арабских государств.

В статье утверждается, что беспилотники семейства Bayraktar очень напоминают машины, произведенные в Израиле. Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.

В статье утверждается, что по тактико-техническим характеристикам турецкие Bayraktar TB1 и Bayraktar TB2 занимают промежуточное положение между вышеназванными израильскими аппаратами, учитывая такие показатели, как полезная нагрузка и автономность рабочего режима.

Bayraktar занял нишу средневысотных ударно-разведывательных беспилотников.