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В России обвинили Израиль в продаже Турции смертельно опасных беспилотников, щелкающих «Панцирь» как орешки

Израиль предоставляет Турции высокие технологии, чтобы ослабить САР

Турция активно использует в Ливии ударные дроны серии Bayraktar TB, технология производства которых приобретена у Израиля. Об этом пишет российское информационное агентство «ФАН», отмечая, что Иерусалим пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе Турции, находясь в окружении недружественных арабских государств.

В статье утверждается, что беспилотники семейства Bayraktar очень напоминают машины, произведенные в Израиле.  Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.

В статье утверждается, что по тактико-техническим характеристикам турецкие Bayraktar TB1 и Bayraktar TB2 занимают промежуточное положение между вышеназванными израильскими аппаратами, учитывая такие показатели, как полезная нагрузка и автономность рабочего режима.

Bayraktar занял нишу средневысотных ударно-разведывательных беспилотников.

Оперативно-тактические многоцелевые беспилотники Bayraktar TB2 налетали в общей сложности 200 тысяч часов, сообщил в «Твиттере» производитель аппаратов, турецкая компания. Baykar Makina. Это рекордный показатель для турецкой авиационной промышленности.

Embedded video

Ранее в СМИ не раз появлялись сообщения, что турецкие беспилотники «щелкают как орешки» поставляемые в Ливию и Сирию российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1». ВИДЕО.

https://www.9tv.co.il/item/14964

16 июня, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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