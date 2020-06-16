В России обвинили Израиль в продаже Турции смертельно опасных беспилотников, щелкающих «Панцирь» как орешки

Турция активно использует в Ливии ударные дроны серии Bayraktar TB, технология производства которых приобретена у Израиля. Об этом пишет российское информационное агентство «ФАН», отмечая, что Иерусалим пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе Турции, находясь в окружении недружественных арабских государств.
В статье утверждается, что беспилотники семейства Bayraktar очень напоминают машины, произведенные в Израиле. Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
В статье утверждается, что по тактико-техническим характеристикам турецкие Bayraktar TB1 и Bayraktar TB2 занимают промежуточное положение между вышеназванными израильскими аппаратами, учитывая такие показатели, как полезная нагрузка и автономность рабочего режима.
Bayraktar занял нишу средневысотных ударно-разведывательных беспилотников.
Оперативно-тактические многоцелевые беспилотники Bayraktar TB2 налетали в общей сложности 200 тысяч часов, сообщил в «Твиттере» производитель аппаратов, турецкая компания. Baykar Makina. Это рекордный показатель для турецкой авиационной промышленности.
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