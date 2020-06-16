Украинские спецслужбы помогли раскрыть преступление против грузинского журналиста

В Тбилиси,при помощи украинских спецслужб, задержали российского гражданина из-за подозрений в подготовке заказного убийства. Мужчина , по сведениям грузинских властей, использовал поддельные документы.

Факт задержания подтвердили в службе Госбезопасности Грузии.

Задержанным является 37-летний уроженец Ингушетии Васамбаге Бадри Боков. Мужчина собирался отомстить журналисту Георгию Габунии за высказывания в адрес Владимира Путина. Есть информация, что россиянин таким образом выполнял приказ Рамзана Кадырова.Подготовка к преступлению происходила на территории Украины,что и позволило спецслужбам Украины вовремя среагировать и предоставить нужную информацию грузинским коллегам.

В правоохранительных органах Грузии заявили, что долгое время знали о слежке за Габунией. По их словам, за журналистом шпионили несколько человек.

Напомним, Георгий Габуния в прошлом году нецензурно высказался в адрес Владимира Путина в прямом эфире. Позже его уволили с телеканала за оскорбления. Сейчас Габуния основал свой собственный телеканал – Mtavari Arkhi.