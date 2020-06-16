Ученые создали сьедобный робот

Ученые из австрийского университета Иоганна Кеплера построили роботизированный хобот слона,способный сгибаться и захватывать предметы. Сам хобот состоит из съедобного желатина.

Кроме того, он содержит лимонную кислоту, чтобы не дать бактериям съесть его, и глицерин, чтобы оставаться мягким и увлажненным. В ходе эксперимента ученые установили, что материал может не высыхать в течение года. А также хобот слона был способен сгибаться и выпрямляться более 330 000 раз, прежде чем он треснул.

«На данный момент такие роботы нуждаются в несъедобной электронике и датчиках, поэтому «откусывать» от них целые части пока невозможно», — сообщают авторы. Но по мере развития технологии, исследователи видят в таких роботах перспективы в появлении нового поколения игрушек.

Также ученые предполагают, что такие конструкции могут стать одним из способов заставить животных принимать лекарства. Роботы могут обманом заставлять их охотиться.